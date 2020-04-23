Сборщиков шишек на Алтае вызволили из лесного пожара

Спасатели Республики Алтай эвакуировали 36 человек, которые ушли в лес собирать опавшие в прошлом году кедровые шишки и не смогли вернуться из-за вспыхнувшего лесного пожара, сообщает МЧС региона.

Лес загорелся воле села Шашикман в Онгудайском районе. Во второй половине дня спасателям сообщили, что на горе в районе пожара находятся местные жители и не могут спуститься к населенному пункту.

Для эвакуации людей вылетел вертолет МИ-8 Авиалесоохраны с четырьмя спасателями на борту. Они эвакуировали из зоны пожара 36 человек и пять принадлежавших им автомобилей.

Поиск и спасение людей осложнялись плохой видимостью от плотного дыма. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Задействовано 30 человек, четыре единицы техники.

На территории Республики Алтай действует особый противопожарный режим, разведение костров запрещено, как и ограничено посещение лесов.