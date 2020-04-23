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Горбачев назвал причину краха перестройки

Источник:
РИА Новости
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Фото: SpreeTom / CC BY-SA 3.0

Провал перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», — сказал Горбачев в интервью РИА Новости.

23 апреля исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР попытались отстранить Горбачева от власти.

Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин. После провала путча Советский Союз фактически развалился, перестройка завершилась.

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skalka136

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