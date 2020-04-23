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Продажа российского газа стала убыточной

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Поставлять российский газ на экспорт стало невыгодно, внутренние цены оказались выше, свидетельствуют данные торгов на европейских хабах.

Так, на самых популярных площадках в Британии и Нидерландах цены на газ упали до 43 долларов и 67 долларов за тысячу кубометров соответственно. Месяц назад аналогичный объем российского газа стоит 100 и 95 долларов.

Падение стоимости газа произошло на фоне потепления, заполненных газовых хранилищ и снижения спроса из-за пандемии коронавируса. Сейчас внутренние цены на газ для населения в регионах России выше, чем европейские.

Так, для потребителей Южного федерального округа в пересчете на доллары газ обходится в 67 долларов за тысячу кубометров. В Москве оптовые регулируемые цены на газ составляют 65 долларов за тысячу кубометров.

В бюджете «Газпрома» на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне 200 долларов за тысячу кубометров. Эксперты ожидают, что по итогам года они окажутся примерно в два раза ниже.

Аналитики указывают, что при долгосрочной цене в 100 долларов за кубометр по европейским контрактам экспорт для «Газпрома» становится убыточным, компании будет выгоднее продавать топливо внутри страны.

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Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

hamelion000

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