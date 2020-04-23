Представлен бюджетный флагман iQOO Neo3

Компания iQOO представили бюджетный флагман Neo3, смартфон имеет выдающиеся характеристики для устройства с ценой менее 400 долларов.

Аппарат базируется на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 865. Диагональ экрана 6,57 дюйма, разрешение — Full HD+. Дисплей поддерживает HDR10, при этом его максимальная кадровая частота составляет 144 Гц.

Neo3 получил специальную систему охлаждения, которая позволяет снизить нагрев устройства на 10 градусов Цельсия. У него также продвинутая камера, представленная тремя основными датчиками, и фронтальный объектив с датчиком разрешением 16 Мп.

Стоимость iQOO Neo3 стартует от 380 долларов, за эту стоимость предложат смартфон с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За максимальные 480 долларов аппарат будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Продажи новинки стартуют 29 апреля.

