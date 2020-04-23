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Ученые проверят космическое происхождение коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © NASA

Теория попадания на Землю из космоса фрагментов ДНК вирусов требует проверки и доказательств, заявил журналистам заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Специалист прокомментировал вероятность искусственного происхождения коронавируса, который вызывает COVID-19. По словам Ильина, вирус теоретически мог пройти через плотные слои атмосферы, интегрироваться с дождевыми каплями и попасть на Землю.

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Директор Кардиффского центра астробиологии в Великобритании Чандра Викрамасингхе ранее опубликовал ранее несколько статей, в которых говорится об очевидной ассоциации возникновения коронавируса с прохождением в районе Китая кометных болидов.

Однако исследователям предстоит доказать возможность попадания на Землю из космоса фрагментов вирусов, подчеркнул Ильин. Он отметил, что нужный для этого эксперимент пройдет на борту биологического автономного спутника «Бион-М» №2.

Еще одним аргументом в пользу возможности попадания на Землю вирусов извне ученый назвал выявление в стратосфере Земли совершенно неизвестных частиц, что обнаружили специалисты Кардиффского центра астробиологии, которые занимаются мониторингом стратосферы.

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