НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Найдено новое осложнение от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Коронавирусная инфекция может приводить к нарушению свертываемости крови и появлению тромбов, выяснили ученые.

Именно данное осложнение влияет на дыхательные функции, поражая легкие. По мнению исследователей, случаи респираторной недостаточности у больных COVID-19 могут быть вызваны именно появлением кровяных сгустков, пишет MedicalXpress.

Кроме этого, данное это осложнение может быть связано с таким симптомом коронавирусной инфекции, как резкая потеря обоняния. Ранее было установлено, что это довольно часто встречающийся симптом при инфицировании.

Отмечается, что люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят инфекцию. Специалисты полагают, что плазмин помогает вирусным частицам проникать в клетки организма. Поэтому попытки лечить тромбоз при COVID-19 могут навредить.

Тема: Распространение коронавируса
Биолог призвала изменить стратегию выживания человечества
Масочный режим запланировали ввести в Новосибирской области
Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 4774
Коронавирус проник в Яровое
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне забрали из банков свои сбережения
•
Песков высказался об идее разблокировать Telegram
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Найдено новое осложнение от коронавируса
Подробности
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
Как это работает
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые создали антибактериальный краситель для ткани
Сибирь 23.04.2020 17:47
Заслуженный учитель 19 лет работала с поддельным дипломом
Сибирь 23.04.2020 16:23
Масочный режим запланировали ввести в Новосибирской области
Сибирь 23.04.2020 16:09
Десятки домов сгорели в крупных пожарах в Кузбассе
Сибирь 23.04.2020 16:06
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
50416
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
17388
Новая викторина: для любителей военных игр
10379
Врач развенчал мифы об алкоголе
8605
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне забрали из банков свои сбережения
•
Песков высказался об идее разблокировать Telegram
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Найдено новое осложнение от коронавируса
Подробности
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России
136
Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть
69
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
61
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
50
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
48