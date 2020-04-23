Найдено новое осложнение от коронавируса

Коронавирусная инфекция может приводить к нарушению свертываемости крови и появлению тромбов, выяснили ученые.

Именно данное осложнение влияет на дыхательные функции, поражая легкие. По мнению исследователей, случаи респираторной недостаточности у больных COVID-19 могут быть вызваны именно появлением кровяных сгустков, пишет MedicalXpress.

Кроме этого, данное это осложнение может быть связано с таким симптомом коронавирусной инфекции, как резкая потеря обоняния. Ранее было установлено, что это довольно часто встречающийся симптом при инфицировании.

Отмечается, что люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят инфекцию. Специалисты полагают, что плазмин помогает вирусным частицам проникать в клетки организма. Поэтому попытки лечить тромбоз при COVID-19 могут навредить.