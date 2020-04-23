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Россияне забрали из банков свои сбережения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Вклады физических лиц в российских банках в марте сократились на 315 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Центробанка.

«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — говорится в обзоре регулятора.

При этом ожидается некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц в дальнейшем, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.

В целом с начала марта жители России через банкоматы и банковские отделения сняли триллион рублей наличных — это больше, чем за весь 2019 год.

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