Видения «святого черта»: Распутин предсказал коронавирус?

Григорий Распутин, один из самых мистических персонажей в истории России, предсказал свою смерть, падение российской империи, блокаду Ленинграда, генную инженерию и мор от «белой чумы». Мог ли на самом деле «старец Григорий» предвидеть десятки событий, о которых даже не подозревали в начале XX века, и может ли «белая чума» оказаться коронавирусом? Распутина называли «святым чертом», приписывая ему и самые безнравственные, и самые благие поступки. Считалось, что он мог заговаривать болезни и пророчествовать.

Предсказал свою смерть

Распутина убили в ночь на 17 декабря 1916 года. Самая распространенная версия гласит, что его убийство было спланировано людьми из близкого окружения императора Николая II: князь Феликс Юсупов, двоюродный брат императора, великий князь Дмитрий Павлович, депутат Госдумы, один из создателей крайне правого «Союза русского народа» Владимир Пуришкевич.

Писатель Сергей Бурин в своей книге рассказал о том, что после убийства в его старом полушубке дочь Матрена нашла записку: «Я чувствую, что уйду из жизни до 1 января… Если я буду убит обыкновенными убийцами и моими собратьями-крестянами, царь российский, тебе не надо будет боятся за своих детей. Но если меня уничтожат дворяне, то их руки будут запачканы кровью 25 лет. Брат поднимается на брата ... и 25 лет в России не будет покоя».

Но русский писатель и публицист, автор книги о Распутине Алексей Варламов, считает, что «старец Григорий» вряд ли могу знать о своей смерти, на что указывает поведение в вечер гибели. А записка — лишь мистификация, сфабрикованная позже.

Страшные видения «святого черта»

Среди предсказаний, авторство которых приписывают Распутину, встречаются откровенно пугающие. Есть среди них и сбывшиеся, например, предсказание блокады Ленинграда. О нем поведала Анна Вырубова, одна из его последовательниц.

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«Он повернулся ко мне: "Знаю, знаю! окружат Петербург, голодом морить будут. Господи, сколько людей умрет. А хлеба-то — хлеба на ладошке не разглядишь! Вот и смерть в городе." На вопрос когда же это случиться, сказал: "От моей смерти — год 25-й"», — вспоминала Вырубова.



Так, по свидетельствам очевидцев, Распутин предсказывал изменения климата, генную инженерию и суррогатное материнство:

«Растения заболеют и умрут одной за другим. Леса станут огромными кладбищами и меж сухих деревьев будут бесцельно бродить ошеломленные и отравленные ядовитыми дождями люди».

«Все чаще вы станет видеть сумасшествие ваших членов. Там где природа создала порядок, человек посеет беспорядок… ручные насекомые понесут смерть, потому что человек их отравит».

«Пагубным днем станет тот день, когда материнская утробы будет продаваться как продается говядина. Тогда человек, творение Божье, станет творением науки».

ЛГБТ и коронавирус?

Приписывают «святому старцу» и пророчество о коронавирусе, который вспыхнет после того, как по его мнению, на землю вернутся Содом и Гоморра и их идеология станет чрезвычайно популярной.

«Когда Содом и Гоморра возвратятся на землю, и когда на женщинах будет мужское платье, на мужчинах — женское, вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой как капля перед океаном», — говорится в пророчестве.



«Горы трупов сложат на площадях и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму».

Исследователи сомневаются в том, что все предсказания Распутина подлинны, и какие-то он действительно озвучивал слушателям.

Кто такой Распутин?

Крестьянин по рождению Григорий Ефимович Распутин, обратившись во взрослые годы к религии, через духовенство, уже обретя неоднозначную славу благодаря оккультным способностям, познакомился с императором. Обрел мировую известность как друг семьи российского императора Николая II.

Неугасающий интерес к личности Распутина связан с пробелами в биографии и с неоднозначным образом, окутывающим его, считает доктор исторических наук, доцент СПбГУ Андрей Иванов.

«Одни считают его святым, другие провозглашают чуть ли не исчадием ада (тут с Распутиным могут конкурировать разве что Иван Грозный и Сталин). А между этими двумя полюсам располагается целый спектр более взвешенных мнений», — приводит его слова пресс-служба университета.

В отношении этой спорной исторической фигуры остается еще слишком много мифов и загадок, добавил он. Историкам предстоит еще немало работы, чтобы отделить достоверные свидетельства от слухов, правду от вымысла, фальсификации от бесспорных фактов.

