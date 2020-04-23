Составлен новый рейтинг редко ломающихся авто

Модели Mercedes-Benz, Porsche, Opel, Suzuki и Toyota вошли в новый рейтинг надежности автомобилей, составленный немецкой технической организацией TUV.

TUV ежегодно составляет рейтинг надежности автомобилей, оценивая более 200 моделей, представленных в Европе. В список надежных машин попадают те автомобили, которые реже всего посещают сервисные центры на протяжении 2-3 лет эксплуатации.

В рейтинге 2020 года немецкие эксперты отметили рост числа полностью исправных машин и снижение количества серьезных дефектов, при которых эксплуатация автомобиля считается невозможной и опасной.

Самыми надежными моделями стали Mercedes-Benz B-Class, модели A-Class и C-Class, Porsche 911, Opel Mokka, Porsche Cayenne, Suzuki Vitara, Toyota Verso, RAV4 и Yaris.

Лидером признан Mercedes-Benz GLC. Только в 2,17% случаев владельцам GLC требовалась помощь сервиса, причем речь идет о машинах с пробегом 56 тысяч километров. В России стартовая цена на Mercedes-Benz GLC составляет 3,77 миллиона рублей.