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Песков высказался об идее разблокировать Telegram

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram. Так ответил на просьбу прокомментировать законодательную инициативу ряда депутатов отменить блокировку мессенджера.

Накануне депутаты Госдумы от фракции «Справедливая России» направили в российское правительство законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, в частности мессенджера Telegram, являющихся «официальными сервисами» распространения информации в режиме ЧС или повышенной готовности.

«Действительно есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке»,— приводит «Коммерсантъ» слова Пескова. При этом он признал, что «де-факто ситуация иная», но от комментариев воздержался.

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Ранее глава Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что ведомство пока не проводило оценку законопроекта. При этом ранее министр говорил, что пользоваться Telegram абсолютно законно, поскольку попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер «не означают запрет на пользование этим сервисом».

С апреля 2018 года Роскомнадзор пытается блокировать мессенджер Telegram на территории России после того, как его создатель Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Однако по факту россияне продолжают им пользоваться. Официальные каналы есть и у власти — например, оперштаба по ситуации с коронавирусом. Минкомсвязь создала канал для сообщения о рейсах для вывоза россиян из-за границы.

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Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"