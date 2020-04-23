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Сибирские ученые создали антибактериальный краситель для ткани

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Учёные Торгово-экономического института СФУ разработали экологичный и безопасный способ получения природных красителей для текстильной промышленности из отходов коры хвойных растений Сибири, сообщает пресс-служба вуза.

Новые красители представлены в естественной коричнево-бежевой гамме, отличаются гипоаллергенностью и рекомендуются, в том числе, для окрашивания детской одежды. 

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«Основную массу отходов окорки древесины вывозят в отвалы, что приводит к химическому загрязнению почвы продуктами разложения полифенольного комплекса коры, созданию благоприятной среды для размножения вредителей леса, а также является основной причиной пожаров, наносящих серьёзный урон экономике», — сообщила заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров Ирина Кротова.

Учёные СФУ успешно проводят в лабораторных условиях экстракцию комплекса красящих веществ из коры лиственницы, пихты и ели сибирской при помощи безопасного и дешёвого растворителя — обыкновенной воды. Сконструирована передвижная экстракционная установка, позволяющая получать готовый товарный продукт непосредственно на лесозаготавливающих предприятиях.

«Модификация природных красителей экологически нейтральными веществами (алюмокалиевые квасцы, соли железа) позволяет не только расширить цветовую гамму, но и повысить их термо- и светостойкость. Мы получим не только тёплые коричневые и бежевые оттенки, но и красные, медные, молочно-белые и чёрные цвета для окрашивания тканей, сохранив высокую экологическую безопасность предлагаемого продукта», — рассказал аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров Ростислав Смирнов.

По его словам, исследовательская группа убедилась в их бактерицидных свойствах — окрашенная такими красками ткань станет барьером между болезнетворными микроорганизмами и кожей человека.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"