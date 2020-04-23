Биолог призвала изменить стратегию выживания человечества

Стратегия выживания человека как вида приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, считает биолог, участник Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

«По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться», — сказала Воронцова в интервью РИА Новости.

По ее словам, «начинают исчезать леса водорослей-ламинарий, которые являются биотопом, средой обитания и размножения, яслями для многих морских видов беспозвоночных и рыб. «Скорее всего, это произошло, потому что море потеплело, и это будет продолжаться. Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность», — пояснила Воронцова.

Она отметила, что на дне океана давно обнаружены множество месторождений редкоземельных металлов. «Весь мир считает, что это надо достать. Там залежи кобальта, марганца и прочего, что используется в мобильных телефонах и электронных устройствах», — сказала Воронцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Математика болезни: 20 дней на полное заражение мегаполиса

Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль. «Дно на такой глубине очень мягкое, а это значит, что при такой добыче в океане будет висеть взвесь, которая будет затемнять толщу океана, и это точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана», — отметила биолог.

Она напомнила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Аграрные технологии используют большое количества минеральных удобрений и пестицидов.

По ее мнению, человечеству надо сменить паразитарную стратегию по отношению к природе, к нормальному симбиозу, но для этого нам надо выбрать другую стратегию для человека как вида.