Масочный режим запланировали ввести в Новосибирской области

Масочный режим в общественных местах планируют ввести в Новосибирской области, сообщает правительство региона.

В Новосибирской области подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровели и выписаны. В Новосибирской области активно работают восемь лабораторий по проведению тестов, за сутки было обработано 1,8 тысячи анализов – это самый высокий показатель за весь период.

«Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей неделе в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах. В целом ситуация в регионе находится под контролем, работа ведется в круглосуточном режиме», – отметил замгубернатора региона Сергей Нелюбов.