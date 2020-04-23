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Масочный режим запланировали ввести в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим в общественных местах планируют ввести в Новосибирской области, сообщает правительство региона.

В Новосибирской области подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровели и выписаны. В Новосибирской области активно работают восемь лабораторий по проведению тестов, за сутки было обработано 1,8 тысячи анализов – это самый высокий показатель за весь период.

«Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей неделе в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах. В целом ситуация в регионе находится под контролем, работа ведется в круглосуточном режиме», – отметил замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Тема: Распространение коронавируса
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"