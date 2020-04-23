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Чекушки водки исчезнут с российских прилавков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 литра исчезнут с российских прилавков из-за нового стандарта розлива, который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Новый ГОСТ исключает возможность разливать крепкий алкоголь в емкости объемом 250 и 375 миллилитров, пишет «Коммерсантъ». При этом у ряда компаний на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства.

Производители алкоголя уже попросили Росстандарт внести изменения в обновленный ГОСТ, который запрещает использовать для крепких спиртных напитков разлив напитков в формате так называемых чекушек.

Отмечается, что запрет чекушек приведет к масштабным затратам на переоборудование линий розлива и убыткам производителей.

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