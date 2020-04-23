Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 4774

За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 1959, Подмосковье — 688, Санкт-Петербурге — 19 и Мурманской области — 97. Порядка 40% инфицированных россиян — контактные и без симптомов заболевания.

Умерли за сутки 42 пациента. Общее число погибших достигло 555. Всего в России коронавирусом заразились 62773 человек. При этом второй день подряд прирост заболевших снижается: 21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях, накануне — о 5236.

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По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 апреля 2020 года 2 миллиона 637 тысяч 989 подтвержденных случаев коронавируса, прирост за сутки составил 83356 случаев.