Коронавирус проник в Яровое

Восемь новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Алтайском крае, впервые болезнь выявили в городе Яровое, сообщает оперштаб региона.

Здесь подтвержден один случай у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на режим самоизоляции в съемной квартире в городе Яровое. Пациента госпитализировали в больницу Барнаула. Также выявлены три заболевших в Бийске, два – в Барнауле, по одному новому случаю в Рубцовске и Поспелихинском районе.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 144, из них 12 детей. Из числа заболевших 59 чел. – жители Барнаула, 85– жители других территорий Алтайского края. Отмечается, что у 97 человек симптомов болезни нет.

По данным регионального Минздрава, выздоровели и выписаны из медучреждений еще два человека, один взрослый и один ребенок. Всего выздоровевших – 15 человек.