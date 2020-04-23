Ревизию аппаратов ИВЛ провели в Приангарье

По поручению президента РФ в Иркутской области провели ревизию инвентаризацию ИВЛ. Для борьбы с потенциальными осложнениями от коронавирусной инфекции в регионе должно быть не менее 418 аппаратов, сообщила пресс-служба областного правительства.
Согласно плану Минздрава РФ, в профильных медучреждениях Приангарья должны быть подготовлены 418 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По поручению главы региона Игоря Кобзева определены семь медучреждений в Иркутске, которые будут принимать пациентов с коронавирусом.
«В общей
сложности они должны располагать 418
аппаратами ИВЛ. Поставки новых аппаратов
мы ожидаем в мае-июне. Поэтому сейчас
будем комплектовать стационары
оборудованием, которое есть в других
лечебных учреждениях региона. Подчеркну:
эти учреждения смогут продолжить
оказывать помощь пациентам с другими
заболеваниями», — отметил замминистра
здравоохранения Николай Корнилов.
Президент России Владимир Путин на совещании с главами субъектов поручил провести инвентаризацию всех медучреждений страны, в том числе оценить количество и готовность аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и расходных материалов к ним.
В конце марта
2020 года Правительство РФ выделило 7,5
миллиардов
рублей на закупку еще 5,7 тысячи аппаратов
ИВЛ и ЭКМО. По данным оперштаба на утро четверга, в регионе зарегестрирован 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 21 человек выздоровел, три пациента скончались.