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Ревизию аппаратов ИВЛ провели в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Blogotron

По поручению президента РФ в Иркутской области провели ревизию инвентаризацию ИВЛ. Для борьбы с потенциальными осложнениями от коронавирусной инфекции в регионе должно быть не менее 418 аппаратов, сообщила пресс-служба областного правительства.

Согласно плану Минздрава РФ, в профильных медучреждениях Приангарья должны быть подготовлены 418 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По поручению главы региона Игоря Кобзева определены семь медучреждений в Иркутске, которые будут принимать пациентов с коронавирусом.

«В общей сложности они должны располагать 418 аппаратами ИВЛ. Поставки новых аппаратов мы ожидаем в мае-июне. Поэтому сейчас будем комплектовать стационары оборудованием, которое есть в других лечебных учреждениях региона. Подчеркну: эти учреждения смогут продолжить оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями», — отметил замминистра здравоохранения Николай Корнилов.

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Президент России Владимир Путин на совещании с главами субъектов поручил провести инвентаризацию всех медучреждений страны, в том числе оценить количество и готовность аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и расходных материалов к ним.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 миллиардов рублей на закупку еще 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. По данным оперштаба на утро четверга, в регионе зарегестрирован 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 21 человек выздоровел, три пациента скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

Uynachalnica

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