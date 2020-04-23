Цифровые пропуска введут в 21 регионе России

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.

Мэр Москвы Сергей Собянин, где ранее были введены цифровые пропуска, предложил распространить систему на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с COVID-19 меры.

Соответствующие заявки подали власти регионов. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

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«Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Заявки о введении цифровых пропусков подал в Минкомсвязи подал 21 регион.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволит работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

После верификации заявки формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на их e-mail.