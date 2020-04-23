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Роскосмос попросил вдвое больше денег на ракету «Ангара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Allocer

Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на разработку проекта «Ангара» на для космодрома «Восточный». Увеличение финансирования связано с созданием модернизированной версии, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Увеличение стоимости разработки космического ракетного комплекса "Амур" связано с принятием решения о разработке новой модификации ракеты-носителя "Ангара А5М(П)", в том числе для обеспечения с 2023 года пилотируемой программы с космодрома Восточный», — цитирует РИА Новости представителя госкорпорации.

Предпроектные работы по новой ракете ведутся Центром Хруничева совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия». На ракете-носителе «Ангаре-А5М» будет стоять модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы на дефорсированном режиме.

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mantihid

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Uynachalnica

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Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.

skalka136

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