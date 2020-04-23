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Врач рассказала о вреде масок на пыльных улицах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медицинская или тканевая маска на улице не только не поможет защититься от коронавируса, но навредит. На ней скопиться большое количество частиц пыли, которые затем неминуемо попадут в легкие, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Забайкальского края Елена Веселова.

«На свежем воздухе маска быстро забивается пылью, которой вы в итоге дышите. Вирусы не летают в воздухе: в отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы. Надевать маску следует, например, выходя из квартиры, чтобы проехать в лифте», — объяснила Веселова.

Маска нужна в общественном транспорте, магазинах, медицинских и госучреждениях – любых местах скопления людей в закрытых помещениях. Сама по себе маска – не панацея, и эффективна только в сочетании с другими методами профилактики.

Медицинская маска эффективна не более двух-трех часов. Потом, если вирус попал на ее поверхность – она сама будет источником заражения. Чтобы избежать присутствия COVID-19 на маске, ВОЗ рекомендует обрабатывать ее поверхности антисептиком.

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К маске не следует прикасаться во время использования, если это произошло, например, когда вы ее снимаете, необходимо вымыть руки. Многоразовая маска, сшитая из ткани – не медицинское изделие. Повторное использование возможно только после тщательной обработки: стирки с мылом или моющим средством, обработки парогенератором или утюгом.

Использование резиновых перчаток вне медицинской практики рекомендуется только людям, контактирующим с поверхностями – водителям маршрутных такси, продавцам, кассирам и другим. Всем остальным достаточно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

Uynachalnica

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