Врач рассказала о вреде масок на пыльных улицах

Медицинская или тканевая маска на улице не только не поможет защититься от коронавируса, но навредит. На ней скопиться большое количество частиц пыли, которые затем неминуемо попадут в легкие, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Забайкальского края Елена Веселова.

«На свежем воздухе маска быстро забивается пылью, которой вы в итоге дышите. Вирусы не летают в воздухе: в отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы. Надевать маску следует, например, выходя из квартиры, чтобы проехать в лифте», — объяснила Веселова.

Маска нужна в общественном транспорте, магазинах, медицинских и госучреждениях – любых местах скопления людей в закрытых помещениях. Сама по себе маска – не панацея, и эффективна только в сочетании с другими методами профилактики.

Медицинская маска эффективна не более двух-трех часов. Потом, если вирус попал на ее поверхность – она сама будет источником заражения. Чтобы избежать присутствия COVID-19 на маске, ВОЗ рекомендует обрабатывать ее поверхности антисептиком.



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К маске не следует прикасаться во время использования, если это произошло, например, когда вы ее снимаете, необходимо вымыть руки. Многоразовая маска, сшитая из ткани – не медицинское изделие. Повторное использование возможно только после тщательной обработки: стирки с мылом или моющим средством, обработки парогенератором или утюгом.

Использование резиновых перчаток вне медицинской практики рекомендуется только людям, контактирующим с поверхностями – водителям маршрутных такси, продавцам, кассирам и другим. Всем остальным достаточно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.