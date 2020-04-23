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Банки сообщили об активизации мошенников во время эпидемии

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

ВТБ и Промсвязьбанк в период самоизоляции зафиксировали увеличение числа мошенничеств против своих клиентов. Злоумышленники эксплуатируют негативные новости о коронавирусе и экономике.

По подсчетам ВТБ, количество попыток мошеннических действий в отношении клиентов банка в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. Клиенты кредитной организации во время действия режима самоизоляции стали чаще заявлять о случаях мошенничества в контакт-центр банка.

Так, во время второй нерабочей недели (с 6 по 12 апреля) был зафиксирован рост числа подобных обращений в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта, приводит РБК данные банка.

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О похожей тенденции также сообщили в Промсвязьбанке. По словам директора службы информационной безопасности банка Дмитрия Миклухо, за последний месяц число обращений в колл-центр клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть. При этом Миклухо отметил, что в подавляющем большинстве попытки злоумышленников похитить средства были безуспешными.

По данным ВТБ, более 90% попыток мошенничества основаны на социальной инженерии (психологические методы, направленные на хищение средств обманным путем) с применением негативной новостной повестки о пандемии коронавируса и экономической ситуации.

В основном злоумышленники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка, уточнил Миклухо.

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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

Uynachalnica

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