Банки сообщили об активизации мошенников во время эпидемии

ВТБ и Промсвязьбанк в период самоизоляции зафиксировали увеличение числа мошенничеств против своих клиентов. Злоумышленники эксплуатируют негативные новости о коронавирусе и экономике.

По подсчетам ВТБ, количество попыток мошеннических действий в отношении клиентов банка в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. Клиенты кредитной организации во время действия режима самоизоляции стали чаще заявлять о случаях мошенничества в контакт-центр банка.

Так, во время второй нерабочей недели (с 6 по 12 апреля) был зафиксирован рост числа подобных обращений в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта, приводит РБК данные банка.

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О похожей тенденции также сообщили в Промсвязьбанке. По словам директора службы информационной безопасности банка Дмитрия Миклухо, за последний месяц число обращений в колл-центр клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть. При этом Миклухо отметил, что в подавляющем большинстве попытки злоумышленников похитить средства были безуспешными.

По данным ВТБ, более 90% попыток мошенничества основаны на социальной инженерии (психологические методы, направленные на хищение средств обманным путем) с применением негативной новостной повестки о пандемии коронавируса и экономической ситуации.

В основном злоумышленники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка, уточнил Миклухо.