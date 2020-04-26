Сериал «Черное море»: премьера военной драмы на «Россия 1»

Премьера шпионского сериала «Черное море» состоится 27 апреля на канале «Россия 1», в центре сюжета личная вражда и одна миссия — защита родины во времена Великой Отечественной войны.

Режиссёр-постановщик сериала — Сергей Щербин. Главные роли исполнили Павел Трубинер и Екатерина Вилкова, также в фильме снялись Евгений Миллер, Андрей Руденский, Алексей Шевченков, Анна Котова-Дерябина, Юрий Цурило, Константин Адаев, Виктор Проскурин и другие.

Сюжет

Действие сериала разворачивается в 1944 году. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота.

В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров (Павел Трубинер). Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца (Евгений Миллер). Миссию омрачает трагедия: во время операции погибает его друг и однокурсник Егор Солей (Александр Кузьмин), который пожертвовал собой, прикрывая Сергея.

Теперь Сабурову приходится бороться не только с врагом, но и с недовольством команды, в которой работает и жена погибшего Елена (Екатерина Вилкова). Хотя они знакомы с детства, кажется, что она искренне ненавидит Сергея. Однако непростые отношения не должны помешать делу, на кону – судьба Черноморского флота.

За кадром

Вилкова и Трубинер — давно сложившийся тандем. «Мы понимаем друг друга не то, что с полуслова, с полуподмигивания», — рассказал Трубинер о работе с партнершей. Пара уже снималась в нескольких совместных сериалах, среди которых «Бесы», «Убить Сталина», «Гостиница "Россия"». В новом проекте их мастерство без сомнения на высоком уровне.

Съёмки многосерийного фильма проходили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Москве и Подмосковье. Были построены масштабные декорации разрушенного Новороссийска площадью 10 гектаров. Также среди локаций — действующий морской порт Таганрога и реальные бункеры 60-70-х годов, которые на время съёмок превратились в диверсионный центр фашистов.

«Наше кино будет интересным, зрелищным, местами трогательным. Будет много моря и неожиданных сюжетных поворотов. Снимали мы честно, думаю, что получилось эту честность передать через экран», — сказала Вилкова о будущем сериале.

Сериал «Черное море» выйдет 27 апреля в 21.20 на канале «Россия 1».