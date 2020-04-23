Мэр рассказал о детсаде в Новосибирске с зараженным коронавирусом

Сотрудник детсада №26 Калининского района Новосибирска заразилась коронавирусом, женщина не контактировала с детьми, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Детсад №26 не работал. Все образование перешло на дистанционную форму. Выявлено заболевание у сотрудника, проведена дезинфекция территории. Выдерживается карантинный срок. Детсад не работает», — сказал Локоть.

Он добавил, что женщина не контактировала с детьми.

По данным оперативного штаба на 11.00 23 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 168, из них восемь детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.