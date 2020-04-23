НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Врачи в Забайкалье получили дизайнерские защитные костюмы

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Дизайнеры из Агинского района Забайкальского края Руслан Батожаргалов и Дарима Балдандоржинова придумали модель защитной одежды для врачей. Брат и сестра уже отправили первую партию костюмов в Моготуйсткую районную больницу, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В дальнейшем мастера планируют подарить защитные костюмы и для других медицинских учреждений округа. Агинские дизайнеры в числе первых отозвались на призыв помощи врачам в условиях пандемии коронавируса.

«Защитный комплект из комбинезона и косынки сшит из легкой, хлопчатобумажной ткани. Думаю, что костюмы будут востребованы медицинскими работниками. Главное в этой модели удобство, свобода в движениях и надежная защита», — отметил Батожаргалов.

Руслан Батожаргалов из Агинского Бурятского округа Забайкальского края — победитель окружных, краевых, всероссийских и международных смотров-конкурсов национального костюма. Сегодня он конструирует и моделирует современные стилизованные костюмы, сценические наряды с этническими мотивами.

Еще по теме
Число больных COVID-19 в Бурятии незначительно увеличилось
COVID-19 обнаружили у 17 человек в изолированном наркодиспансере
Кремль назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
Россиян предложили взять под тотальный контроль
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Стиль
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
•
Единую систему контроля за нарушениями ПДД создадут в России
•
РЖД изменили правила покупки билетов
•
Подготовлен законопроект о прекращении блокировки Telegram
Подробности
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр рассказал о детсаде в Новосибирске с зараженным коронавирусом
Сибирь 23.04.2020 12:54
Отопление отключат в Новосибирске
Сибирь 23.04.2020 12:10
Врачи получили дизайнерские защитные костюмы
Сибирь 23.04.2020 11:58
Мужчина убил беременную жену и спрятал тело на свалке
Сибирь 23.04.2020 11:43
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
46428
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
15830
Врач развенчал мифы об алкоголе
8507
Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры
7000
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
•
Единую систему контроля за нарушениями ПДД создадут в России
•
РЖД изменили правила покупки билетов
•
Подготовлен законопроект о прекращении блокировки Telegram
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

Uynachalnica

ЦитатаМэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские...