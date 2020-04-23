Врачи в Забайкалье получили дизайнерские защитные костюмы

Дизайнеры из Агинского района Забайкальского края Руслан Батожаргалов и Дарима Балдандоржинова придумали модель защитной одежды для врачей. Брат и сестра уже отправили первую партию костюмов в Моготуйсткую районную больницу, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В дальнейшем мастера планируют подарить защитные костюмы и для других медицинских учреждений округа. Агинские дизайнеры в числе первых отозвались на призыв помощи врачам в условиях пандемии коронавируса.

«Защитный комплект из комбинезона и косынки сшит из легкой, хлопчатобумажной ткани. Думаю, что костюмы будут востребованы медицинскими работниками. Главное в этой модели удобство, свобода в движениях и надежная защита», — отметил Батожаргалов.

Руслан Батожаргалов из Агинского Бурятского округа Забайкальского края — победитель окружных, краевых, всероссийских и международных смотров-конкурсов национального костюма. Сегодня он конструирует и моделирует современные стилизованные костюмы, сценические наряды с этническими мотивами.