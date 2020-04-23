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Подготовлен законопроект о прекращении блокировки Telegram

Источник:
"Коммерсантъ"
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами для информирования о текущей ситуации с коронавирусом.

«Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ»,— приводит Коммерсантъ» мнение авторов законопроекта.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Создатель мессенджера Павел Дуров заявлял об отсутствии технической возможности для передачи ключей силовикам и о том, что исполнение такого требования нарушило бы статью Конституции о тайне переписки.

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что «сильно сомневается» в перспективах законопроекта, так как не только Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, и давать ему в связи с этим послабления и особый статус было бы нелогично.

Советник юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анна Никитова считает, что террористическая угроза, которая была поводом для решения о блокировке мессенджера, не исчезла, а решать, считать ли тот или иной информационный сервис «официальным», должны органы государственной власти. Кроме того, закон не может иметь обратной силы, и отменить ранее принятое судебное решение нельзя.

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