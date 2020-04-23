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Мужчина в Забайкалье убил беременную жену и спрятал тело на свалке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкалья поссорился со своей беременной сожительницей, задушил ее, а тело спрятал на свалке. Суд приговорил его у реальному сроку, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что в ночь на 1 февраля 2019 года 23-летний молодой человек поссорился со своей девушкой, с которой состоял в фактических брачных отношениях. Он знал, что супруга беременна.

Во время ссоры он задушил женщину, а тело спрятал на близлежащей свалке. После убийства мужчина взял себе сотовый телефон жертвы и хранил его у себя дома.

В судебном заседании обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступления, указывая, что убийство якобы совершил другой человек. Государственным обвинением его версия опровергнута и суду представлены убедительные доказательства виновности мужчины.

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Забайкальский краевой суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 105 (убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества).

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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