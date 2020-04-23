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Звезды и DJ Smash выпустили клип «Весна у окна»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Звезды российского шоу-бизнеса снялись в клипе DJ Smash «Весна у окна», в песне рассказывается о том, как люди встречают весну, не выходя из дома.

«Весна 2020. Мы все сидим дома. Но для скуки нет повода, пока звучит хорошая музыка», — говорится в описании клипа. Песню исполнила дочь театрального режиссера Евгения Гришковца, выступающая под псевдонимом НЕ Гришковец, что расшифровывается как Наталья Евгеньевна Гришковец.

В клипе задействованы популярные музыканты, актеры, телеведущие. Например, Наталья Рудова, Александр Ревва, Алла Михеева, Анна Плетнёва, Даша Клюкина, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Юлия Барановская, Анна Седокова, Эмин, Bahh Tee, DJ Smash.

«Новая весна, я лучше постою из окна посмотри и ты, как опасны эти цветы милый мой, прости, не передашь ли мне супрастин мы взаперти, пока Москва будет вся цвести», — говорится в припеве песни.

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