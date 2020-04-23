Tesla Cybertruck научится плавать

Электропикап Tesla Cybertruck сможет какое-то время держаться на плаву, если окажется в воде, сообщил глава компании Tesla Илон Маск.

Один из пользователей Twitter задал Маску вопрос, сможет ли Cybertruck выдержать погружение в воду. «Я охочусь и ловлю рыбу. Иногда мне надо пересекать ручьи. Смогу ли я это сделать, не повредив грузовик?» — написал он.

«Да, он будет даже плавать некоторое время», — ответил Маск.

Глава Tesla не уточнил, сколько времени Cybertruck сможет держаться на плаву, прежде чем начнет тонуть.

Серийное производство элетропикапа с футуристичным дизайном запланировано на конец 2021 года. Компания получила более полумиллиона предварительных заказов на Cybertruck. Все желающие приобрести модель внесли депозит в размере 100 долларов.

Первым в продажу поступит Cybertruck в модификации с двумя электро­моторами и запасом хода около 500 километров. Стоимость электропикапа Tesla составит 49,9 тысячи долларов (примерно 3,8 миллиона рублей по текущему курсу).