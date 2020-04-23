Число больных COVID-19 в Бурятии незначительно увеличилось

Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии незначительно увеличилось за сутки — на четыре человека. За весь период выявлено 167 больных, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

По данным на утро четверга, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 110 больных. В отделении реанимации находится четыре тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, один больной — на ИВЛ.

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Круг контактных лиц всех зараженных составляет более 1,2 тысячи человек. За прошедшие сутки выписано шесть человек. Всего выздоровели 55 пациентов. Умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией два пациента.



В Инфекционной больнице на лечении находится 50 больных внебольничной пневмонией, из них с коронавирусной инфекцией – 30, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь пациентов.