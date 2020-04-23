Число зараженных в Хакасии достигло 99

Дюжина человек за сутки заразилась коронавирусом в Хакасии, всего в регионе стало 99 заболевших, сообщает правительство региона.

Еще у 12 жителей республики лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное.

Всего в республике зарегистрировано 99 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Восемь человек из них выздоровели, один — скончался.

Губернатор Валентин Коновалов поставил задачу организовать специальный контрольно-пропускной пункт на северной границе Хакасии с Красноярским краем. Количество автобусных рейсов сообщением Красноярск-Абакан уже максимально сокращено, но люди прибывают из соседнего региона на такси и личных автомобилях.