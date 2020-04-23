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РЖД изменили правила покупки билетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все пассажиры при покупке билета на поезд в кассе, на сайте или в мобильном приложении РЖД должны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщается на сайте компании.

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«Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет», - говорится в сообщении.

Ранее пассажиры могли оставить свои контактные данные по желанию, но теперь они обязаны это сделать. Соответствующее требование закреплено на законодательном уровне в приказе Минтранса.

В РЖД отметили, что не собираются использовать контактную информацию для маркетинговых и рекламных рассылок.

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