РЖД изменили правила покупки билетов

Все пассажиры при покупке билета на поезд в кассе, на сайте или в мобильном приложении РЖД должны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщается на сайте компании.

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«Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет», - говорится в сообщении.

Ранее пассажиры могли оставить свои контактные данные по желанию, но теперь они обязаны это сделать. Соответствующее требование закреплено на законодательном уровне в приказе Минтранса.

В РЖД отметили, что не собираются использовать контактную информацию для маркетинговых и рекламных рассылок.