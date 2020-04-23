Единую систему контроля за нарушениями ПДД создадут в России

Разработан опытный прототип единой федеральной системы по автоматической фиксации нарушений ПДД, которая будет агрегировать информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России, сообщили представитель ГЛОНАСС и НТИ «Автонет».

Проект предполагает использование как уже действующего оборудования в субъектах РФ, так и установку нового. Срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев, затраты — около 100 миллионов рублей, приводят «Известия» материалы «Автонета».

Данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП, а затем — выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД.

Единая система позволит исключить не только установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы, но также несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев

«Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра», — прокомментировал вице-президента НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко.