Опубликован первый тизер сериала про Ивана Грозного

Сериал «Грозный» про восхождение царя Ивана IV на престол и его правлении на Руси выйдет на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба телеканала.

«Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял её во тьме заговоров и интриг. "Грозный" — это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения», — говорится в синопсисе сериала.

В картине будет показано становление личности царя. Роль Ивана Грозного исполнят Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале снялись Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артём Ткаченко, Леонид Кулагин, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов и другие актёры.

Режиссёром многосерийного фильма стал Алексей Андрианов, который уже снял для телеканала «Россия» проекты «София» и «Годунов». Дата премьеры сериала не сообщается.