Красноярск и Новосибирск стали лидерами СФО по числу смертей от вируса

Число умерших от коронавируса в Красноярске достигло пяти человек, трое умерло за последние сутки. В Новосибирской области — четыре жертвы вируса.

В Красноярском крае 22 апреля зафиксировано три смерти от коронавируса. Все погибшие – пациенты старшей возрастной группы, с сопутствующими заболеваниями, имевшие положительный тест на коронавирусную инфекцию, по данным Минздрава края. До этого в регионе было двое погибших.

Четыре человека с коронавирусом умерли в Новосибирской области. Один из них — мужчина 38 лет. В остальных регионах Сибири количество жертв меньше или отсутствует.