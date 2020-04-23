Красноярск и Новосибирск стали лидерами СФО по числу смертей от вируса

Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области
Число умерших от коронавируса в Красноярске достигло пяти человек, трое умерло за последние сутки. В Новосибирской области — четыре жертвы вируса.
В Красноярском крае 22 апреля зафиксировано три смерти от коронавируса. Все погибшие – пациенты старшей возрастной группы, с сопутствующими заболеваниями, имевшие положительный тест на коронавирусную инфекцию, по данным Минздрава края. До этого в регионе было двое погибших.
Четыре человека с коронавирусом умерли в Новосибирской области. Один из них — мужчина 38 лет. В остальных регионах Сибири количество жертв меньше или отсутствует.