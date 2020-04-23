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Красноярск и Новосибирск стали лидерами СФО по числу смертей от вируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Число умерших от коронавируса в Красноярске достигло пяти человек, трое умерло за последние сутки. В Новосибирской области — четыре жертвы вируса.

В Красноярском крае 22 апреля зафиксировано три смерти от коронавируса. Все погибшие – пациенты старшей возрастной группы, с сопутствующими заболеваниями, имевшие положительный тест на коронавирусную инфекцию, по данным Минздрава края. До этого в регионе было двое погибших.

Четыре человека с коронавирусом умерли в Новосибирской области. Один из них — мужчина 38 лет. В остальных регионах Сибири количество жертв меньше или отсутствует.

Тема: Распространение коронавируса
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