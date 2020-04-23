COVID-19 обнаружили у 17 человек в изолированном наркодиспансере

Коронавирусом заразились 17 человек в изолированном наркодиспансере в Забайкалье. Всех заболевших увезли в стационар первой городской больницы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В краевом наркологическом диспансере с 17 апреля введен карантинный режим. В медицинской организации был обнаружен пациент с COVID-19. Были обследованы 364 человека, у 17-ти – поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были госпитализированы в моностационар первой городской больницы.

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«Все, кто в этот день находился в наркологическом диспансере, останутся на карантине 14 дней. Во всех корпусах и помещениях медицинской организации прошла санитарная обработка», — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Анна Шангина.

На данный момент в Забайкальском крае зарегистрирован 73 случая заболевания, за сутки количество выявленных инфицированных увеличилось на девять человек. Коронавирус зарегистрирован в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.