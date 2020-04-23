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Кремль назвал срок пика эпидемии коронавируса в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Пик распространения нового коронавируса в России, по мнению отечественных специалистов, наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в интервью американской телекомпании CNBC.

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Пресс-секретарь отметил, что, «к сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения».

По его словам, пандемия коронавируса — «большая угроза для всех стран». «Не только для Путина и России, все страны столкнулись с этим вызовом. Это беспрецедентная ситуация», — указал пресс-секретарь главы государства. Коронавирус не только «угрожает здоровью и жизни людей», но также может спровоцировать «серьезный мировой экономический кризис», отметил Песков.

По данным на среду, 22 апреля, в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 500 инфицированных умерли.

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