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МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку после публикации в соцсетях аудиозаписей, на которых вероятный сотрудник полиции требует увеличить количество штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщила Sibnet.ru сотрудник ведомства.

Аудиозаписи распространил вечером во вторник телеграм-канал «Омбудсмен полиции». Женский голос дает указания оформлять протоколы за нарушение самоизоляции. «Значит, смотрите, оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков. Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17.00 у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — заявила женщина.


По данным «Омбудсмена полиции», голос на записи принадлежит начальнику участковых Новосибирска Елене Устиновой.

«По факту размещения в социальных сетях аудиосообщения с информацией о необходимых количественных показателях при составлении сотрудниками полиции протоколов на граждан, нарушающих самоизоляцию ГУ МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет установлено действительно ли озвученная информацию озвучил сотрудник полиции и насколько она соответствует действительности», — сказала собеседница.

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