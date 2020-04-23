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ЦБ продал рекордное количество валюты для поддержки рубля

Источник:
ТАСС
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Фото: NVO / CC BY 2.5

Банк России в рамках борьбы с волатильностью продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 21 апреля на сумму 16,8 миллиарда рублей, следует из данных Центробанка.

Согласно данным Банка России, это рекордная дневная сумма с момента начала упреждающих продаж валюты. Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами в понедельник, 20 апреля, составлял 14,8 миллиарда рублей, приводит ТАСС данные регулятора.

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С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 356,5 миллиарда рублей. Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Кроме реализации этого инструменты, Банк России с 19 марта продает дополнительные объемы валюты из ФНБ на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству России.

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