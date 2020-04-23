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«Анна Каренина» оказалась востребована у читателей больше всего

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © StockSnap

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» стал лидером по прочтениям среди российских произведений, а в зарубежной литературе больше всего читают Агату Кристи, такие данные привел книжный сервис MyBook.

Сервис изучил более 800 тысяч профилей своих пользователей и определил какие классические писатели и произведения пользуются наибольшей популярностью у читателей.

Топ самых популярных отечественных книг и писателей возглавил роман «Анна Каренина» Льва Толстого. На втором месте расположился роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а на третьем — «Лолита» Владимира Набокова. Замыкают пятерку лидеров Иван Бунин и его новелла «Господин из Сан-Франциско», а также Андрей Платонов с рассказом о помощнике кузнеца «Юшка».

Среди зарубежных писателей, читатели отдали предпочтение книгам Агаты Кристи, Рэя Брэдбери и Джорджа Оруэлла. Замыкают рейтинг Джек Лондон и Айн Рэнд. В топ произведений попали «Квартира на четвертом этаже» Кристи и «1984» Джорджа Оруэлла, а также «Убийство на улице Морг» Эдгара Аллана По. Сразу после — «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «Любовь к жизни» Джека Лондона.

Самым цитируемым классиком за последний год стал Антон Чехов, его высказывания в среднем сохраняют в 1,5 раза чаще, чем мысли других авторов. Самой популярной фразой стала цитата из романа Льва Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 

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