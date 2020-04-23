Вышел трейлер криминальной комедии «БУМЕРанг» с Нагиевым

Фильм «БУМЕРанг» с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях выйдет в прокат в октябре, в среду компания Sony PicturesRU опубликовала первый трейлер комедии.

Главный герой фильма — Эдик (Нагиев), самоуверенный богач, жёсткий и циничный владелец аптечного бизнеса с криминальным прошлым. Совершенно противоположная жизнь у Петровича (Трибунцев). Он художник–неудачник, пропивающий в своём гараже остатки таланта и здравого смысла.

История закручивается, когда Петрович падает с крыши высотки на новенький бумер Эдика. Художник чудом выживает, но теперь он обязан вернуть Эдику стоимость разбитой машины. Эдик не привык прощать других, но все переворачивается самым неожиданным образом, ведь у вселенной отличное чувство юмора.

В комедии снялись известные артисты, среди которых Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Валерия Сушина, Анна Уколова, Константин Мурзенко, Павел Ворожцов, Максим Коновалов, Семен Слепаков. Режиссером «БУМЕРанга» стал Петр Буслов, известный по сериалу «Домашнему арест» и криминальным фильмам «Бумер».

Фильм выйдет в широкий прокат 1 октября, хотя ранее премьера была запланирована на ноябрь, сообщила пресс-служба Sony PicturesRU.