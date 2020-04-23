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«Яндекс» запустил собственный мессенджер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

«Яндекс» объявил о запуске собственного мессенджера, приложение будет доступно как отдельное приложение для операционных систем Android, iOS и Windows. Также мессенджер можно будет запустить прямо в браузере, говорится в сообщении компании.

С помощью мессенджера можно общаться в чатах, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения. В программе можно будет читать новости и каналы популярных СМИ, а также каналы пользователей.

«Яндекс.Мессенджер» обладает возможностью автоматической расшифровки голосовых сообщений. Для этого использует собственную платформу SpeechKit — на ней работает голосовой помощник «Алиса».

Сервис представляет собой обновление «Яндекс.Чатов». Старый мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса».

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