«Яндекс» запустил собственный мессенджер

«Яндекс» объявил о запуске собственного мессенджера, приложение будет доступно как отдельное приложение для операционных систем Android, iOS и Windows. Также мессенджер можно будет запустить прямо в браузере, говорится в сообщении компании.

С помощью мессенджера можно общаться в чатах, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения. В программе можно будет читать новости и каналы популярных СМИ, а также каналы пользователей.

«Яндекс.Мессенджер» обладает возможностью автоматической расшифровки голосовых сообщений. Для этого использует собственную платформу SpeechKit — на ней работает голосовой помощник «Алиса».

Сервис представляет собой обновление «Яндекс.Чатов». Старый мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса».