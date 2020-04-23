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GODSENT и G2 впервые встретятся на матче

Источник:
metaratings.ru
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Фото: © metaratings.ru

Одним из матчей первого тура ESL Pro League Season 11 Europe будет поединок между командами GODSENT и G2. Это матч группы B, в котором G2 котируются большими фаворитами. Будущие соперники между собой ни разу еще не пересекались, а букмекеры выставили данную линию, исключительно «по рейтингу» команд.

GODSENT является очень интернациональной командой. В составе выступают ребята из Германии, Швеции, Финляндии, Словакии и Черногории. В пяти последних играх у «посланцев» значатся исключительно победы, также GODSENT стал победителем квалификации турнира DreamHack Masters Spring Europe.

«Посланцы» дважды обыграли российский Spirit, польский AVEZ, финский ENCE и еще одну команду из России, forZe. Несмотря на отличную статистику, у GODSENT все-таки имеются неудобные карты. В первую очередь речь идет об Inferno 29% побед и Train 40% викторий. Судя по цифрам, максимально подходящими для «посланцев» являются Dust2 и Nuke. На этих двух картах у команды из Европы по 67% побед. В целом, GODSENT находится в отличном тонусе, который, наверняка, скажется на результате предстоящей игры.

G2 в последний раз наблюдали на турнире ESL Pro League Season 11 Europe, на котором французы отыграли не лучшим образом. G2 не смогли пробиться во второй раунд турнира, заняв лишь четвертое место в группе С. G2 были близки к успеху, французы уступили FaZe лишь по второстепенным показателям. В пяти последних играх G2 трижды победили при двух поражениях.

Неудачи пришлись на матчи против OG и mousesports, оба поражения на двух картах. Виктории над Virtus.pro, FaZe и TYLOO. У G2 100%-й результат на двух картах: Vertigo и Inferno, семь побед в семи последних играх, достаточно редкая статистика для киберспорта. Отрицательные цифры на Dust2 42% побед за три последние месяца, на Overpass игр не замечено. G2 можно назвать командой с минимумом слабых мест, наверное, по этой причине букмекеры и выставили французов фаворитами.

G2 на ESL Pro League Season 11 Europe выглядел конкурентным, но французам немного не повезло. Нет никаких сомнений, что G2 — классная команда, эти парни по праву идут фаворитами предстоящей игры. Однако G2 три недели были без игровой практики, тогда как «посланники» буквально на днях выиграли квалификацию DreamHack Masters Spring Europe, достаточно приличный по составу турнир. Ставки — на затяжной матч и победу GODSENT, минимум, на одной карте.

На Ф1(+9,5) дает коэффициент, равный 1,75. На Ф1(+1,5) предлагает индекс 1,90. ТБ 26,5 «стоит» 1,92.

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