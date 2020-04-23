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Эксперт спрогнозировал драфт НФЛ

Источник:
bookmaker-ratings.ru
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Фото: © bookmaker-ratings.ru

Больше, чем четыре квотербека, выберут в первом раунде драфта NFL, который состоится в ночь на 24 апреля, спрогнозировал комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Дмитрий Донской.

«Если говорить о предстоящем драфте, то можно назвать его драфтом весьма неплохих квотербкеков. Вот только есть ли на этом драфте действительно звездные новички, которые могли бы сразу стать тем самым камнем основания для фрэнчайза? Второй вопрос: скольким командам вообще нужен вот такой лидер фрэнчайза? Попробуем предположить, сколько квотербеков будет выбрано в первом раунде», — порассуждал Донской.

Эксперт решил отталкиваться от числа 4,5 — это число формируют те команды, которым нужен стартовый квотербек первым же номером. Он рассмотрел не столько самих игроков, сколько команды, которые смогли бы и хотели бы брать игрока данной позиции.

«Прежде всего, здесь стоит выделить "Цинциннати Бенгалз", которые уж точно хотят взять Джо Барроу, из "ЛСУ". По всей видимости, своего Энди Далтона они уберут куда подальше через обмен или выкуп контракта. Пока же Далтон значится как квотербек в "Бенгалз". Как бы то ни было, с одним местом можно уже точно не волноваться, здесь будет именно квотербек», — отметил Донской.

По его мнению, на позицию пятого и шестого номеров нужны игроки этой позиции. Так, пятыми выбирают «Долфинз», которые были бы не прочь получить лидера для своего фрэнчайза, поскольку ставки на молодого Джоша Розена просто нет. Шестыми берут «Лос-Анджелес Чарджерс». С учетом того, что Филип Риверс будет играть за «Индианаполис», квотербека на сегодня у «Чарджерс» попросту нет.

«Я бы предположил, что "Джексонвилл", который будет брать девятым, также был бы не прочь завязать на себе кого-то из цеха квотербеков. Уж слишком нелогичной получается парочка Гарднера Миншью и Джошуа Доббса. Да и "Бронкос", которые берут 15-ми, должны остановить свой выбор именно на квотербеке. Уж точно не могу сказать, что Джефф Дрискел, Дрю Лок и Бретт Райпен — гарантия для стартового состава», — добавил комментатор бейсбола.

Таким образом, можно спрогнозировать, что в первом раунде будет выбрано даже больше, чем четыре квотербека. Прогноз эксперта — больше, чем 4,5.

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