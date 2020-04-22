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Россиян предложили взять под тотальный контроль

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Такая мера поможет контролировать перемещение людей между регионами.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы», — сказал Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Столичный мэр напомнил, что в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте. Такую систему можно развернуть во всех регионах, чтобы следить за перемещениями граждан.

Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов. «Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — сказал он.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.