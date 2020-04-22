Россиян предложили взять под тотальный контроль

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Такая мера поможет контролировать перемещение людей между регионами.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы», — сказал Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Столичный мэр напомнил, что в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте. Такую систему можно развернуть во всех регионах, чтобы следить за перемещениями граждан.

Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов. «Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — сказал он.