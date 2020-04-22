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Ученые предложили необычный способ лечения COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Ученые предложили использовать для лечения COVID-19 метод иммунотерапии, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных.

Такой метод включает извлечение иммунных клеток — Т-лимфоцитов — из кровотока пациента и конструирование на них одного из двух типов рецепторов: рецепторов химерных антигенов (CAR) или рецепторов T-клеток (TCR), пишет Journal of Experimental Medicine.

Рецепторы позволяют сконструированным в лаборатории Т-лимфоцитам распознавать инфицированные вирусом клетки. Сингапурские исследователи предложили применить данный метод для терапии коронавирусной инфекции COVID-19.

Метод требует специализированного персонала и оборудования и достаточно дорогостоящий, однако его эффективность может быть очень высока. Например, химерные антигены успешно справляются с вирусом гепатита, тогда как другие лекарства лишь прекращают его репликацию.

Команда ученых продолжает потенциал иммунотерапии Т-клеток для борьбы с SARS-CoV-2. Если способ получит одобрение, с помощью данного метода медики смогут исцелять самых тяжелых больных с COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.