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ООН объявит всеобщее перемирие из-за пандемии коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ООН

Постоянные члены Совбеза ООН разрабатывают документ о всеобщем перемирии в условиях пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Инициатива о создании подобного документа поступила от президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер рассказал о ней российскому коллеге Владимиру Путину. Сейчас разработкой текста занимаются дипломаты всех стран.

Песков уточнил, что согласование документа может произойти уже в ближайшее время, ведется активная работа. Документ провозгласит прекращение всех военных конфликтов, чтобы государства могли эффективнее препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Согласно официальным данным, после вспышки COVID-19 в декабре 2019 года в городе Ухань инфекция распространилась практически на все страны, в мире заболело более 2,5 миллиона человек, почти 200 тысяч умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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