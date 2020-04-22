Представлен доступный игровой смартфон Nubia Play 5G

Бренд Nubia представил смартфон Play 5G с необычным экраном и огромной батареей. Устройство позиционируется, как гаджет для геймеров.

Аппарат получил 6,65-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, что является рекордным для бюджетного класса. Кроме этого, у него огромный аккумулятор емкостью 5100 мАч.

«Сердцем» новинки выбран процессор Snapdragon 765G, включающий восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 620. Для эффективного охлаждения устройство оснастили системой жидкостного охлаждения ICE2.5.

Цены на Nubia Play 5G начинаются с 340 долларов. По совокупности ряда параметров это самый дешевый смартфон с таким качественным экраном и мощной батареей.