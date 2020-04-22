Минздрав предложил продлить самоизоляцию на праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению заболеваемости, а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры», — сказал специалист.

По словам Брико, в России все ограничительные меры должны быть сохранены, а решение по их ослаблению или отмене нужно принимать уже после майских праздников. Он также подчеркнул, что предположения о достижении в России пика заболеваемости COVID-19 преждевременны.

За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случаев COVID-19, общее количество заразившихся достигло 57 999 человек. Последние дни ежедневный прирост инфицированных составляет порядка 8-10%, до этого он был 15–17%.