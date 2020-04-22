ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — приводит РИА Новости слова Бизли.

Он предложил ряд мер, чтобы избежать этого. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру. «Прежде всего нам нужен мир», — отметил глава ВПП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бизнес предложил ввести в России продуктовые карточки

Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению. «Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — заключил он.

Ранее эксперты ВПП заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19. Пандемия охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ, количество зараженных достигло двух с половиной миллионов человек, свыше 177 тысяч умерли.