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ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба ООН

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — приводит РИА Новости слова Бизли.

Он предложил ряд мер, чтобы избежать этого. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру. «Прежде всего нам нужен мир», — отметил глава ВПП.

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Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению. «Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — заключил он.

Ранее эксперты ВПП заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19. Пандемия охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ, количество зараженных достигло двух с половиной миллионов человек, свыше 177 тысяч умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

userkc

раз они так говорят их стоит понимать ровно наоборотчто вклады они замораживать будут, население раз...

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.