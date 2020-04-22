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Россияне скупили соль для профилактики COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на пищевую соль в России резко повысился, число заказов на ее поставки в апреле выросло на 20%, свидетельствуют данные Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Высокие продажи производители связывают с рекомендациями Минздрава, который в начале апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Цены производителей на соль не изменились. Средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности. Производители также готовы нарастить производство при необходимости.

Рынок пищевой соли за год вырос на 3,5%. В первом квартале 2019 года он составлял 331 200 тонн, тогда как в первом квартале 2020 года показатели выросли до 342 600 тонн, у ряда крупных компаний производство увеличилось на 9%.

Тема: Распространение коронавируса
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